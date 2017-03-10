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灵丘县已有6家企业、6家扶贫攻坚造林专业合作社参与金融扶贫，贷款总计4600.9万元，每年893户贫困户受益。灵丘：产业扶贫精准有力

灵丘县已有6家企业、6家扶贫攻坚造林专业合作社参与金融扶贫，贷款总计4600.9万元，每年893户贫困户受益。

朔州市工商局向市广播电视台颁发首张市级媒体“准予广告发布登记通知书”，标志着市级媒体广告发布登记工作正式实施。首张 “准予广告发布登记通知书”

朔州市工商局向市广播电视台颁发首张市级媒体“准予广告发布登记通知书”，标志着市级媒体广告发布登记工作正式实施。

旅游已成为静乐第三产业扶贫新的增长极，2017年全县接待游客60万余人次，带动2800余名贫困人口实现稳定增收。汾河穿城过 天柱冲云霄

旅游已成为静乐第三产业扶贫新的增长极，2017年全县接待游客60万余人次，带动2800余名贫困人口实现稳定增收。

12月11日，“吕梁山护工”北京服务部挂牌。这一机构的主要职能就是专门为在京的吕梁护工提供跟踪服务、维护其合法权益。吕梁护工北京有了“娘家”

12月11日，“吕梁山护工”北京服务部挂牌。这一机构的主要职能就是专门为在京的吕梁护工提供跟踪服务、维护其合法权益。

12月26日，以“乘风破浪·开拓未来”为主题吉利新能源商用车与晋中瑞达公交公司举行远程E10车辆交付仪式。晋中人坐上本土产的新能源公交车

12月26日，以“乘风破浪·开拓未来”为主题吉利新能源商用车与晋中瑞达公交公司举行远程E10车辆交付仪式。

今年以来，平定经济技术开发区正在推进项目9个，总投资达到63.85亿元，全面建成后预计可实现收入64.37亿元，利税14.83亿元。平定开发区建设引领转型发展

今年以来，平定经济技术开发区正在推进项目9个，总投资达到63.85亿元，全面建成后预计可实现收入64.37亿元，利税14.83亿元。

12月23日，“大美太行·天下脊梁”2017年长治旅游推介会暨旅游摄影大赛颁奖典礼在长治县神农生态园举行。美哉太行

12月23日，“大美太行·天下脊梁”2017年长治旅游推介会暨旅游摄影大赛颁奖典礼在长治县神农生态园举行。

陵川县素有“太行药乡”的美誉，现有中药材分布面积126万亩，目前组建的中药材专业合作社达180多个，辐射带动贫困群众8000多人。陵川药材独具特色

陵川县素有“太行药乡”的美誉，现有中药材分布面积126万亩，目前组建的中药材专业合作社达180多个，辐射带动贫困群众8000多人。

洪洞县人民医院来了一个新“同事”——一台电子书借阅机，它是该院打造“书香医院”，优化就医环境的一项新举措。电子书借阅机亮相

洪洞县人民医院来了一个新“同事”——一台电子书借阅机，它是该院打造“书香医院”，优化就医环境的一项新举措。

12月27日，稷山县稷峰镇杨赵村村民正在晾晒灯笼。随着元旦的临近，该村灯笼迎来销售黄金季，工人们在加班加点为客户赶制大红灯笼。晒灯笼

12月27日，稷山县稷峰镇杨赵村村民正在晾晒灯笼。随着元旦的临近，该村灯笼迎来销售黄金季，工人们在加班加点为客户赶制大红灯笼。

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《政策》包括10个方面40条，涵盖加大政府投入、引进高端人才等多方面。我省人才政策再“加码”
《政策》包括10个方面40条，涵盖加大政府投入、引进高端人才等多方面。

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全面破题、走在前列，为整个资源型地区经济转型发展贡献山西智慧。推动能源革命促转型发展
全面破题、走在前列，为整个资源型地区经济转型发展贡献山西智慧。

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近日，因“卧底”健康讲座骗局，并一举端掉保健品推销团伙而走红网络。朔州“卧底局长”郝如翔
近日，因“卧底”健康讲座骗局，并一举端掉保健品推销团伙而走红网络。

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转型发展 改革创新 筑巢引凤转型发展 改革创新 筑巢引凤

“发展全域旅游是我镇产业转型的主攻方向……”山西省阳城县北留镇党委书记白军龙如是说。 两年来，白军龙带领北留人民，全方位打造特色旅游小镇，全力推动全域旅游在北留落地生根、开花结果。

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