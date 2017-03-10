习近平指出，学习宣传贯彻十九大精神是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。［详细］
国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》。［详细］
本系统于11月20日起开放登录，请相关文化企业按照要求认真填报。［详细］
中国共产党从成立之日起，就把最终实现共产主义写入党章，并带领人民朝这个目标奋进。［详细］
我省改革已进入“施工高峰期”，全省上下勠力而为推动全面深化改革。［详细］
学习的目的全在于运用。成效多大关键看与实际联系得紧不紧、问题解决得好不好。［详细］
9月4日至5日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在山西长治、临汾考察。［详细］
10月18日至24日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂举行。［详细］
“多证合一、一照一码”改革将于9月1日起在全省推行，比国务院要求时间提早1个月。［详细］
制订《〈全省推进标准化工作改革发展的实施意见〉2017 -2018年行动计划》。［详细］
寺庄镇成立“黄梨小镇”战略发展委员会，预计到2020年将实现“一心、一轴、五片区”。［详细］
习近平总书记深刻指出，绿水青山就是金山银山。林业是主战场。［详细］
学习贯彻落实习近平总书记“4.19”讲话重要精神新进展新成效。［详细］
作为互联网行业“风向标”式的盛会，为业界高端交流、前瞻分享、合作共享搭建平台。［详细］
6月30日，“中国共产党的故事——全面从严治党”专题宣介会在北京举行。［详细］
6月21日至23日，习近平总书记来到吕梁、忻州、太原，就当前经济社会发展等考察调研。［详细］
12月28日，“城市因你而美·新华伴你而行”大型公益活动在太原启动，志愿者走上街头，向环卫工人们捐赠了300双手套。
灵丘县已有6家企业、6家扶贫攻坚造林专业合作社参与金融扶贫，贷款总计4600.9万元，每年893户贫困户受益。
朔州市工商局向市广播电视台颁发首张市级媒体“准予广告发布登记通知书”，标志着市级媒体广告发布登记工作正式实施。
旅游已成为静乐第三产业扶贫新的增长极，2017年全县接待游客60万余人次，带动2800余名贫困人口实现稳定增收。
12月11日，“吕梁山护工”北京服务部挂牌。这一机构的主要职能就是专门为在京的吕梁护工提供跟踪服务、维护其合法权益。
12月26日，以“乘风破浪·开拓未来”为主题吉利新能源商用车与晋中瑞达公交公司举行远程E10车辆交付仪式。
今年以来，平定经济技术开发区正在推进项目9个，总投资达到63.85亿元，全面建成后预计可实现收入64.37亿元，利税14.83亿元。
12月23日，“大美太行·天下脊梁”2017年长治旅游推介会暨旅游摄影大赛颁奖典礼在长治县神农生态园举行。
陵川县素有“太行药乡”的美誉，现有中药材分布面积126万亩，目前组建的中药材专业合作社达180多个，辐射带动贫困群众8000多人。
洪洞县人民医院来了一个新“同事”——一台电子书借阅机，它是该院打造“书香医院”，优化就医环境的一项新举措。
12月27日，稷山县稷峰镇杨赵村村民正在晾晒灯笼。随着元旦的临近，该村灯笼迎来销售黄金季，工人们在加班加点为客户赶制大红灯笼。
我省人才政策再“加码”
《政策》包括10个方面40条，涵盖加大政府投入、引进高端人才等多方面。
推动能源革命促转型发展
全面破题、走在前列，为整个资源型地区经济转型发展贡献山西智慧。
【周刊】赏美丽休闲新址 游民俗历史古村
日前，“2017年中国美丽休闲乡村”正式揭晓发布，分别评出了41个特色民居村、35个特色民俗村、48个现代新村和26个历史古村。我省灵丘县上北泉村荣获“特色民俗村”称号，长治县东掌村、阳泉市郊区桃林沟村荣获“现代新村”称号，临县李家山村、晋中市榆次区后沟村荣获“历史古村”称号。今天小编就带大家一起领略一下这些村庄的别样风采~
“发展全域旅游是我镇产业转型的主攻方向……”山西省阳城县北留镇党委书记白军龙如是说。 两年来，白军龙带领北留人民，全方位打造特色旅游小镇，全力推动全域旅游在北留落地生根、开花结果。
邮储银行山西省分行零售信贷结余突破200亿元
邮储银行山西省分行不忘初心，牢记使命，坚持战略定位，面向三农、中小企业和社区居民提供…
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